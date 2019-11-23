Орловские единороссы прокомментировали выступление Путина на съезде

Ольга Пилипенко, Владимир Круглый и Вадим Соколов высказались о задачах, поставленных президентом

Как уже рассказывал «Орелград», в Москве проходит 19-й съезд партии «Единая Россия». На мероприятии присутствует наш корреспондент.

Перед членами ЕР выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что партия должна не править, а служить людям, и не обязательно соглашаться с мнением чиновников, даже если те – однопартийцы.

Члены орловского отделения «Единой России» в кулуарах съезда прокомментировали журналистам выступление Путина. По словам депутата Госдумы от Орловской области Ольги Пилипенко, партия работает над прозрачностью функционирования региональных отделений и фракции в Госдуме.

«В первую очередь [нужно] повернуться максимально возможно лицом к людям, рассказывать о том, что мы делаем, для чего мы делаем. Главная и глобальная цель – повышение качества жизни. Но мне хотелось бы отметить очень нежное, отеческое выступление президента на съезде. Это говорит о высоком доверии партии «Единая Россия», и мы должны сделать все, чтобы оправдать это доверие», — сказала Пилипенко.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый согласился со словами Путина о том, что единороссы должны включиться в реализацию нацпроектов.

«Мы должны сделать так, чтобы каждый человек почувствовал результат на себе. Чтобы это были не просто какие-то отвлеченные действия, суммы освоения средств. Главная задача – чтобы люди почувствовали улучшения не когда-то, а в самое ближайшее время. Если говорить о здравоохранении, то мы должны добиться максимального снижения смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Это те болевые точки, которые важны для каждого региона, в том числе и для Орловской области. Члены партии должны больше работать с людьми в ежедневном режиме, чтобы приемы граждан проходили не формально. В каждом случае необходимо добиваться максимального результата, чтобы люди видели его и верили партии «Единая Россия», — подчеркнул Круглый.

Первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов акцентировал внимание на задачах, поставленных президентом.

«Основная задача: «Единая Россия» – это партия для россиян, партия для людей и партия активных жителей – граждан нашей страны. Поэтому и прозвучал призыв активно включаться в ее работу. Именно поэтому президент поставил задачу, чтобы новый этап развития партии стал тем этапом, когда она сможет консолидировать все активные силы общества – это и волонтеры, и члены общественных организаций, и все, кому небезразлична судьба страны», — заявил Соколов.

По данным ВЦИОМ, «Единая Россия» остается лидером электорального рейтинга партий с результатом 32,6%. На этой неделе социологи выяснили: 64% россиян считают, что «партия власти» есть, из них 51% полагает, что она должна периодически меняться.

На 19-м съезде «Единой России» будет дан старт выборной кампании 2021 года. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что цель ЕР – получить большинство на выборах в Госдуму.

Ранее стало известно, что секретарь орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский сохранил место в генсовете партии, куда был избран год назад.

ИА «Орелград»