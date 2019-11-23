Вдовин согласился со словами Путина о терзании чиновников

Президент ответил на многие вопросы вице-спикера облсовета

Как уже рассказывал «Орелград», в Москве проходит 19-й съезд партии «Единая Россия». На мероприятии присутствует наш корреспондент.

Перед членами ЕР выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что партия должна не править, а служить людям, и не обязательно соглашаться с мнением чиновников, даже если те – однопартийцы.

«Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости. Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений», — сказал Путин.

Вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин заявил, что полностью согласен со словами президента. Он прокомментировал выступление главы государства в соцсетях.

«На многие вопросы я получил ответы. <…> Главное для партии — это оценка людей. Не позволять скрывать под ковер недостатки, их необходимо решать. Очень правильные, справедливые и своевременные слова», — написал Вдовин.

По данным ВЦИОМ, «Единая Россия» остается лидером электорального рейтинга партий с результатом 32,6%. На этой неделе социологи выяснили: 64% россиян считают, что «партия власти» есть, из них 51% полагает, что она должна периодически меняться.

На 19-м съезде «Единой России» будет дан старт выборной кампании 2021 года. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что цель ЕР – получить большинство на выборах в Госдуму.

Ранее стало известно, что секретарь орловского отделения «Единой России» Леонид Музалевский сохранил место в генсовете партии, куда был избран год назад.

ИА «Орелград»