Клычков распорядился отнять свиней у орловцев

Отчуждение животных пройдет в рамках карантинных мероприятий.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение об отчуждении свиней у жителей региона. Решение связано с выявлением случая заболевания африканской чумой свиней.

Напомним, трупы диких кабанов, носителей этого вируса, были обнаружены на территории урочища «Второй верх», находящегося западнее деревни Панарино Спешневского сельского поселения Корсаковского района.

Указом губернатора от 2 ноября там были введены ограничительные мероприятия. На сей раз Клычков распорядился забить отчужденных животных. Их собираются умерщвлять так называемым бескровным способом, после чего туши сожгут. Правительственное распоряжение также предусматривает изъятие у населения «продуктов животного происхождения, полученных от свиней, с последующим их уничтожением и утилизацией в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами».

Отчуждение пройдет в первой угрожаемой зоне, установленной ранее указом губернатора: на территориях, прилегающих к эпизоотическому очагу в радиусе 5 километров, в пределах административных границ деревни Голянка Спешневского сельского поселения. Средства на возмещение понесенного гражданами ущерба будут выделены из областного бюджета.

Управлению ветеринарии Орловской области поручено утвердить состав и положение о «специальной комиссии для осуществления отчуждения свиней и изъятия продуктов животного происхождения, полученных от свиней». Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства по развитию агропромышленного комплекса Дмитрия Бутусова.

ИА «Орелград»