Орловцам вернули аптеку

24.11.2019 | 17:31 Медицина, Новости

Муниципальный аптечный пункт откроется на улице Цветаева.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», в Орле открылась муниципальная аптека. Вернее, муниципальный аптечный пункт, который будет работать в доме №42 по улице Цветаева.

Этому посодействовали депутаты Орловского горсовета. В реготделении «Единой России» пояснили, что раньше в этом же помещении работала аптека. Однако она оказалась убыточной. В 2017 году ее закрыли, и местные жители столкнулись с неудобствами. Они обращались к властям с просьбой помочь восстановить аптеку.

Освободившееся помещение было возвращено муниципалитету, которому оно и принадлежит. В последнее время оно было арендовано под размещение аптеки. Кстати, новый аптечный пункт тоже будет муниципальным.

ИА «Орелград»

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