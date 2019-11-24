Орловские школьники понарошку сдали экзамен

Девятиклассники прошли испытание по английскому языку

Как уже рассказывал «Орелград», Орловская область стала регионом, на территории которого было решено провести апробацию ОГЭ по английскому языку.

В Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО) сообщили, что в этом испытании приняли участие 374 школьника из Верховского, Ливенского, Орловского, Свердловского и Хотынецкого районов, а также Орла, Мценска, Ливен и Болхова.

Экзамен ученики сдали по разделу «Говорение». Специалисты отмечают, что условия были максимально приближены к процедуре проведения ОГЭ.

«Задания экзамена проверяли умение чтения текста вслух без предварительной подготовки, развитие навыков спонтанной речи, способность вести диалог в стандартных ситуациях общения. На выполнение работы каждому участнику отводилось 15 минут. Ответы участников записывались на аудионосители», — пояснила начальник отдела дошкольного и общего образования Лариса Баурина.

Устные ответы орловских школьников еще предстоит проверить экспертам. По условиям ОГЭ, максимально за такое испытание можно набрать 15 баллов. В Центре заверили, что результаты пробного экзамена не отразятся на текущих оценках учеников.

«В рамках апробации участники и работники ППЭ познакомились с новым программным обеспечением «Станция записи устных ответов», разработанным Федеральным центром тестирования», — добавили в ОРЦОКО.

ИА «Орелград»