Под Орлом ревнивая женщина набросилась с ножом на мужа

24.11.2019 | 12:32 Новости, Происшествия

Женщина не смогла убить супруга, но все равно угодила в колонию

Подробности уголовного дела сообщили в Кромском районном суде. Обвинительный приговор, который уже обращен к исполнению, был вынесен в отношении местной жительницы. Ее признали виновной по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Ее жертвой едва не стал супруг, на которого она набросилась с ножом. Было установлено, что супружеская пара распивала в своем доме спиртное. Было уже около полуночи, когда «между ними произошел конфликт на почве ревности».

Жена взяла со стола нож и нанесла своему мужу несколько ударов в грудь и голову. К счастью, мужчина выжил, полученные им раны оказались достаточно легкими. Он оказал сопротивление и сумел обезоружить супругу, после чего обратился за помощью к медикам.

Суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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