Чиновники признались, что без помощи Москвы и банков Орловщине не обойтись

Тревожные откровения были включены в текст правительственного документа.

Правительство Орловской области традиционно в конце года утвердило основные направления долговой политики региона. Она рассчитана на три года. Как следует из документа, реализация долговой политики Орловской области в 2020-2022 годах «будет направлена на сокращение государственного долга в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку по бюджетным кредитам».

Так, в 2020 году на эти цели планируется потратить 247,7 миллиона рублей, в 2021 и 2022 годах – по 454,2 миллиона. Эти средства планируется найти «за счет мобилизации собственных доходов областного бюджета». При этом чиновники признают, что основными инструментами реализации долговой политики останутся рыночные заимствования.

«Планируется дальнейшее привлечение кредитов кредитных организаций в форме невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий для своевременного и в полном объеме исполнения обязательств по имеющимся кредитам, а также в целях рефинансирования на более выгодных условиях, — говорится в тексте этого важного документа. — В рамках заимствований для рефинансирования имеющейся задолженности планируется привлечение рыночных долговых обязательств на среднесрочные и долгосрочные периоды».

Также из текста следует, что «опережающий рост расходных обязательств над доходными источниками не позволяет в полном объеме обеспечить исполнение принятых расходных обязательств, и в первую очередь социального характера». То есть денег регион зарабатывает куда меньше, чем он обязан потратить.

«Приведение параметров областного бюджета в соответствие с требованиями дополнительных соглашений о предоставлении бюджетных кредитов потребует погашения долговых обязательств Орловской области в объеме 3,5 миллиарда рублей за счет собственных доходов, что не представляется возможным без дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета», — резюмируют авторы документа.

Как уже рассказывал «Орелград», по состоянию на 1 октября 2019 года государственный долг Орловской области составил 17,928 миллиарда рублей, или 88,2 процента от налоговых и неналоговых доходов региона при максимально допустимых 100 процентах в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ИА «Орелград»