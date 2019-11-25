Область даст Ливнам 1,8 млрд рублей на образование

Райцентр запустит новую целевую программу.

Власти райцентра Ливны утвердили целевую программу развития системы образования. Общий объем ее финансирования составит более 2,8 миллиарда рублей. Из них свыше 1,8 миллиарда должно поступить из областного бюджета. Город не останется в стороне и выделит из муниципальной казны чуть более 1 миллиарда рублей. Действие программы будет рассчитано до 2025 года.

Кстати, одной из ее задач является полное отсутствие выпускников школ, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Согласно планам, такое станет возможно в 2025 году. Кроме того, местные власти планируют довести долю педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, до 85,8 процента.

Отметим, что всего в Ливнах расположено 25 образовательных организаций: 9 школ, 15 детских садов и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В школах обучаются более 5000 детей. В шести из них обучение ведется в две смены, в целом в райцентре во вторую смену занимаются 38 процентов учеников.

Одной из гласных проблем местные власти называют то, что около 40 процентов зданий всех образовательных организаций нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, а остальным требуется серьезный текущий ремонт. Кроме того, как отмечено в паспорте программы, в Ливнах «недостаточно сформированная материально-техническая база для осуществления учебного процесса при переходе на новые образовательные стандарты».

ИА «Орелград»