Опасный груз задержали на пути из Орла в Брянск

25.11.2019 | 13:30 Новости, Общество

Из Орловской области пытались вывезти люпин без карантинного сертификата.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, грузовик с люпином был остановлен для проверки в ходе рейда, который сотрудники этого ведомства проводили совместно с полицейскими. Машина двигалась по трассе Орел – Брянск.

Было установлено, что груз был отправлен из Новосильского района, его получатель находится на территории Брянской области. Нарушением закона признали отсутствие карантинного сертификата. Без него внешне безобидный кормовой люпин сразу превратился в скрытую угрозу.

«Орловская область является карантинной фитосанитарной зоной по повилике, — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — Невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов».

По факту нарушения был составлен административный протокол.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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