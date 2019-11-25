Приставы рассказали, сколько сирот получили квартиры по суду

В Орле обсудили проблемы обеспечения детей-сирот жильем.

Вопрос был поднят на совместном заседании Экспертно-консультативного совета при уполномоченном по правам человека и Общественного совета при управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Как пояснили в этом ведомстве, участники обсудили проблемы защиты социальных прав граждан в исполнительном производстве.

В частности, одной из значимых социальных проблем было названо обеспечение жильем детей-сирот. Вроде, и деньги на это выделяются, и с высоких трибун звучат верные слова. Но многим в Орловской области по-прежнему приходится отстаивать свое право на жилье в судах. А за исполнением решений следят уже приставы.

Согласно озвученной статистике, в Орловской области за 10 месяцев 2019 года судебными приставами было окончено 27 таких исполнительных производств. В их рамках органы местного самоуправления выделили, наконец, детям-сиротам положенное по закону жилье.

В УФССП отметили, что приставы при решении этих вопросов активно взаимодействуют с органами законодательной и исполнительной власти региона, а также с прокуратурой Орловской области. Остаток исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам снижается. В то же время участники заседания отметили, что «решение данной проблемы требует комплексного подхода».

ИА «Орелград»