У орловца изъяли крупную партию каннабиса

Более 110 граммов марихуаны обнаружили дома у жителя Урицкого района.

Молодой человек уже предстал перед судом и был признан виновным по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, мужчине незаконно приобрел 111,5 грамма марихуаны. С точки зрения закона, это является крупным размером. Наркотическое средство было обнаружено полицейскими у него дома. Поэтому мужчину обвинили еще и в незаконном хранении каннабиса.

Подсудимый признался, что приобрел и хранил наркотик для личного потребления. От лишения свободы это признание его не спасло. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет заключения с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен уплатить в доход государства штраф в размере 15000 рублей.

Защита осужденного обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила приговор районного суда без изменения.

ИА «Орелград»