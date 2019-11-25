В Орле количество мошенничеств выросло в 1,5 раза

Обнародована оперативная статистика по правонарушениям в регионе.

Орелстат со ссылкой на данные УМВД России по Орловской области обнародовал сведения о количестве правонарушений. Согласно отчету, в январе-октябре 2019 года в регионе было зарегистрировано 6121 преступление средней и небольшой тяжести, 1257 тяжких и 310 особо тяжких преступлений.

В городской местности зарегистрировано 73 процента преступлений, в общественных местах их было совершено 2732, или 35,5 процента от общего числа.

Обращает на себя внимание резкий рост количества преступлений, квалифицированных как мошенничество. За отчетный период их число по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 55,2 процента.

Также стало больше убийств и покушений на убийство – на 24,2 процента. В то же время в регионе стало меньше краж, угонов автомобилей, грабежей и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

«Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 3 процента, совершенных в крупных и особо крупных размерах — увеличилось на 61,3 процента, — сообщает Орелстат. — За январь-октябрь 2019 года зарегистрировано 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия — 89,6 процента к январю-октябрю 2018 года».

Также сообщается, что в текущем году правоохранительными органами Орловской области было раскрыто 3603 преступления, 2231 человек был привлечен к уголовной ответственности.

ИА «Орелград»