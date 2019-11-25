В Орле отметят дореволюционный праздник

25.11.2019 | 14:13 Новости, Общество

В городе пройдет торжественная церемония в День Героев Отечества

Администрация Орла распорядилась провести церемонию возложения цветов, посвященную Дню Героев Отечества. Она пройдет 9 декабря «в целях воспитания патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины».

День Героев Отечества – это памятная дата, установленная Госдумой в 2007 году. Авторы инициативы объяснили тогда, что до Революции в России 9 декабря праздновался День георгиевских кавалеров. Праздник решили вернуть, но под другим названием.

В пояснительной записке к документу говорилось: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».

Согласно постановлению мэрии, церемония возложения цветов пройдет в сквере Танкистов. Она начнется в полдень 9 декабря. Для участия в ней будут приглашены курсанты Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, воспитанники Центра «Десантник», юнармейцы из лицея № 4 имени Героя Советского Союза Злотина, а также представители общественных организаций и политических партий, ветераны, почетные граждане Орла и граждане, имена которых внесены в книгу Почета.

ИА «Орелград»

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