Избитый в кафе под Орлом посетитель потребовал 1 миллион рублей

Мценский мировой суд рассмотрел дело о драке в кафе под Орлом.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Мценска по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по неосторожности). Как установил суд, преступление было совершено в ночь с 12 на 13 января текущего года. Подсудимый вместе с приятелями пришел в одно из местных кафе, отдохнуть. Как водится, не обошлось без спиртного.

В третьем часу ночи подогретый алкоголем молодой человек вышел в фойе, где у него внезапно возник конфликт с другим, ранее незнакомым ему посетителем кафе. Словесная ссора быстро переросла в рукоприкладство. Подсудимый ударил соперника кулаком по лицу. Потерпевший упал и ударился головой о кафельный пол.

В результате он получил серьезную травму, включая ушиб головного мозга и кровоизлияние. К счастью, потерпевшему была вовремя оказана медицинская помощь. В суде потерпевший заявил исковые требования о взыскании со своего обидчика компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей.

Подсудимый вину не признал. Он заявил, что не бил потерпевшего, а лишь оттолкнул его, поскольку сам опасался нападения. Однако суд счел собранные доказательства вины убедительными. Молодой человек в рамках уголовного процесса был наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей. Отметим, что максимальный штраф, предусмотренный санкциями данной статьи, составляет 80 тысяч.

Кроме того, частично был удовлетворен иск о взыскании компенсации морального вреда — суд снизил заявленную сумму с 1 миллиона до 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»