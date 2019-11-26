Мэр Орла «многое понял» после ожидания маршрутки на остановке

Например, что пора всех разогнать.

Мэр Орла Василий Новиков решил проверить, как работает общественный транспорт в областном центре в вечернее время. Он на личном транспорте добрался до КДЦ «Металлург» в Северный район и 40 минут простоял за стелой в ожидании маршрутки. Транспорт после 20 часов так и не приехал на остановку.

На планерке в администрации сегодня, 26 ноября, Новиков поинтересовался у чиновников, почему в Орле по вечерам наступает комендантский час, и транспорт просто перестает ездить на многие конечные остановки. Он предложил начальнику транспортного отдела администрации уволиться по собственному желанию.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил начальнику управления городского хозяйства и транспорта Евгению Гришину навести порядок в транспортном обслуживании орловцев.

ИА «Орелград»