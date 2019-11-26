На улицах Орла меняли несуществующие светильники

26.11.2019 | 13:58 Новости, Общество

Отчеты чиновников не совпали с реальностью.

На планерке в мэрии сегодня, 26 ноября, начальник управления городского хозяйства Евгений Гришин доложил, что на набережной полностью восстановили освещение. На 50% работы выполнили и в сквере Ермолова.

Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что поступает большое количество жалоб на освещение со стороны горожан в социальных сетях.

«Жители улицы Островская жалуются на то, что часть улицы не освещается. Проблемы с подсветкой Тургеневского моста. Нужно разобраться, чтобы все мосты имели праздничный вид. Нужно контролировать все неработающие светильники», — заметил сити-менеджер.

Гришин уточнил, что улицу Островского проверяли накануне и никаких неисправностей не обнаружили. Фонари, по его словам, работали через один по всей улице. Депутат облсовета Виталий Рыбаков засомневался в правдивости отчета чиновника. Он отметил, что 25 ноября лично видел 10 негорящих фонарей.

«Либо вы не в теме, либо вас ввели в заблуждение», — заметил Рыбаков.

«Я в теме, значит ввели в заблуждение», — ответил ему Гришин.

В итоге улицу Островскую проверят еще раз, как и другие упомянутые участки.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования