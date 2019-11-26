На улицах Орла меняли несуществующие светильники

Отчеты чиновников не совпали с реальностью.

На планерке в мэрии сегодня, 26 ноября, начальник управления городского хозяйства Евгений Гришин доложил, что на набережной полностью восстановили освещение. На 50% работы выполнили и в сквере Ермолова.

Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что поступает большое количество жалоб на освещение со стороны горожан в социальных сетях.

«Жители улицы Островская жалуются на то, что часть улицы не освещается. Проблемы с подсветкой Тургеневского моста. Нужно разобраться, чтобы все мосты имели праздничный вид. Нужно контролировать все неработающие светильники», — заметил сити-менеджер.

Гришин уточнил, что улицу Островского проверяли накануне и никаких неисправностей не обнаружили. Фонари, по его словам, работали через один по всей улице. Депутат облсовета Виталий Рыбаков засомневался в правдивости отчета чиновника. Он отметил, что 25 ноября лично видел 10 негорящих фонарей.

«Либо вы не в теме, либо вас ввели в заблуждение», — заметил Рыбаков.

«Я в теме, значит ввели в заблуждение», — ответил ему Гришин.

В итоге улицу Островскую проверят еще раз, как и другие упомянутые участки.

ИА «Орелград»