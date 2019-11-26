Названы самые востребованные в Орловской области профессии

26.11.2019 | 16:00 Новости, Общество

Рейтинг возглавили медики, слесари и специалисты.

Областные власти обнародовали оперативную информацию о потребности в работниках в разрезе наиболее востребованных профессий и специальностей, заявленных работодателями Орловской области для замещения свободных рабочих мест. По состоянию на 1 ноября 2019 года первое место в этом негласном рейтинге удерживают врачи.

Орловским медучреждениям требуется 425 врачей. Предлагаемый средний заработок составляет 24149 рублей в месяц. На втором месте расположились слесари. Для представителей этой профессии в регионе открыто 283 вакансии со среднемесячным заработком в размере 20992 рубля.

Треть место в базе данных занимают специалисты различных видов экономической деятельности. Орловским работодателям требуется 250 человек для замещения таких вакансий. В среднем специалистам организации готовы платить по 17525 рублей в месяц.

Традиционно высок спрос на водителей автомобилей – в регионе насчитывается 244 свободных рабочих места для них с заработком в сумме 21540 рублей.

Пятерку самых востребованных профессий Орловской области замыкают операторы, которые также требуются в различных сферах экономической деятельности. Всего для них открыто 242 вакансии, средняя предложенная зарплата составляет 19366 рублей.

ИА «Орелград»

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