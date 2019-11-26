Орловские энергетики рассказали, кто больше всего задолжал за свет

Общий долг орловских УК за электроэнергию подобрался к 90 миллионам рублей.

В Орловской области управляющие организации остаются одними из наиболее крупных должников за электроэнергию. Об этом сообщила компания «Орловский энергосбыт». По ее данным, на 1 ноября 2019 года задолженность УК за поставленную электроэнергию составила 89,3 миллиона рублей.

«Гарантирующий поставщик вынужден взыскивать задолженность через суд, в крайних случаях — подавать заявления на банкротство компаний-должников и требовать субсидиарной ответственности руководителей, — рассказали энергетики. — Не оплачивая вовремя счета за электроэнергию, руководители управляющих организаций должны помнить: в случае, если будет доказано, что ущерб причинен в результате их действий — отвечать придется своим имуществом или даже свободой».

В «Орловском энергосбыте» привели свежий пример. Суд Орловского района вынес обвинительный приговор руководителю управляющей компании «Коммунсервис» Владимиру Шананину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Менеджера признали виновным по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Было установлено, что УК собирала с населения деньги за свет, но не перечисляла их энергетикам. Руководитель «тратил полученные средства на нужды своей компании». Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.

ИА «Орелград»