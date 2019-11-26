Под Орлом подросток за ночь угнал два автомобиля

В Покровском районе суд рассмотрел дело об угонах.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Покровского районного суда в отношении ранее судимого местного жителя, который был признан виновным в совершении угонов двух автомобилей. Примечательно, что молодой человек привлек в качестве подельника несовершеннолетнего. Преступления они совершили в январе этого года.

Сначала внимание криминального дуэта привлек автомобиль «Ока», припаркованный возле одного из домов. Пока взрослый преступник наблюдал за обстановкой, подросток забрался в салон. Внутри он нашел ключи от замка зажигания. Поскольку было уже около полуночи, чтобы не разбудить хозяина, взрослый угонщик вручную откатил машину на дорогу.

Там подросток завел двигатель при помощи найденного ключа. Однако далеко уехать угонщики не смогли – в баке не оказалось бензина, и мотор заглох. Бросив «Оку», подельники забрались в другую припаркованную неподалеку машину – ВАЗ-21140. Действовали по тому же сценарию, но на этот раз угнать автомобиль им удалось.

В суде они пояснили, что планировали разобрать машину и продать на запчасти. Подростка осудили за данное деяние еще минувшим летом, он получил 120 часов обязательных работ. А взрослый подельник дошел до суда только осенью. С учетом его криминального прошлого по совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»