Стало известно, почему вода в Оке посинела

Все из-за загрязняющих веществ.

Администрация Орла опубликовала результаты лабораторных исследований посиневшей воды в Оке. О проделанной работе сообщили специалисты Росприроднадзора.

Известно, что в пробах, отобранных 14 ноября, обнаружили высокие показатели загрязняющих веществ.

«В месте впадения ручья в районе плотины ТЭЦ по БПК в 0,95 раза, по меди в 1,7 раза», — уточняют специалисты.

Источник загрязнения по-прежнему не определили.

Напомним, в начале ноября неподалеку от ТЭЦ орловцы засняли на видео ручей яркого голубого цвета, который тек в Оку.

ИА «Орелград»