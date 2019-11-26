В Орле объехать «Дружбу» предлагают по новому маршруту

С 1 декабря начнет курсировать маршрут № 29 «Школа № 35 — станция Лужки».

Об этом 26 ноября на планерке в мэрии сообщил замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

Автобусы поедут по следующему маршруту: ул. Ливенская, ул. 1-я Курская, ул. 5 августа, пер. Новосильский, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. 1-я Посадская, ул. Гагарина, ул. Городская, ул. Полесская, ул. 6-й Орловской дивизии.

Напомним, комиссия по безопасности дорожного движения Орла приняла решение о полном перекрытии моста «Дружба» 24 октября. Мост обследовала комиссия «Орелгосзаказчика». Она обнаружила «вымывание конуса, обнажение люков, трещины» и рекомендовала полностью перекрыть движение по мосту. Инициативу поддержали в ГИБДД. О сроках возобновления движения не сообщается.

ИА «Орелград»