В Орле объехать «Дружбу» предлагают по новому маршруту

26.11.2019 | 17:28 Новости, Общество

С 1 декабря начнет курсировать маршрут № 29 «Школа № 35 — станция Лужки».

Об этом 26 ноября на планерке в мэрии сообщил замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

Автобусы поедут по следующему маршруту: ул. Ливенская, ул. 1-я Курская, ул. 5 августа, пер. Новосильский, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. 1-я Посадская, ул. Гагарина, ул. Городская, ул. Полесская, ул. 6-й Орловской дивизии.

Напомним, комиссия по безопасности дорожного движения Орла приняла решение о полном перекрытии моста «Дружба» 24 октября. Мост обследовала комиссия «Орелгосзаказчика». Она обнаружила «вымывание конуса, обнажение люков, трещины» и рекомендовала полностью перекрыть движение по мосту. Инициативу поддержали в ГИБДД. О сроках возобновления движения не сообщается.

ИА «Орелград»

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