Названо место Орла в рейтинге городов по качеству жизни

Наш город традиционно занял место в середине списка.

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал результаты очередного исследования качества жизни в городах России. Отчет о нем имеется в распоряжении «Орелграда». Аналитики составляют такой рейтинг с 2014 года. В этом году исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек.

«В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни, — сообщили в Финансовом университете. – Это и работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, и развитие образования и культурной инфраструктуры, и состояние жилого фонда и благоустройство города, и работа местных властей, и качество медицинского обслуживания, а также общая оценка положения дел в городе».

На основании собранных данных были построены частичные рейтинги по каждому из направлений. В общем рейтинге первое место заняла Казань. Далее расположились Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Орел в этом списке занял далекое 54-е место.

Что касается отдельных направлений анализа, то по одному из них наш город едва не вошел в ТОП-10. Орел занял 12-е место по направлению «Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции».

По другим направлениям ситуация оказалась куда хуже. Так, в сфере развития образования и культуры эксперты отвели Орлу только 59-е место, по состоянию жилищного фонда и ЖКХ – 36-е, по качеству работы местной власти – 57-е, по качеству медобслуживания – 48-е, по общей оценке качества жизни – 50-е.

ИА «Орелград»