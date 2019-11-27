Обнародована статистика погибших от спирта орловцев

Роспотребнадзор опубликовал данные о контроле за оборотом спиртного.

В Орловской области за период действия нормативных актов, ограничивающих реализацию спиртсодержащих продуктов, количество отравлений спиртсодержащими жидкостями снизилось в 3,2 раза, в том числе со смертельным исходом в 2,8 раза. Такие сведения со ссылкой на данные токсикологического мониторинга приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве считают, что сократить количество смертей помог «комплекс мер, принятых по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий за оборотом пищевой и непищевой спиртсодержащей продукции».

Согласно статистике в Орловской области было проверено 137 объектов торговли и общественного питания и выявлено 20 фактов реализации спиртсодержащей непищевой продукции, запрещенной к продаже. С реализации было 234 единицы такого товара.

Кроме того, за 10 месяцев 2019 года в регионе было проверено 354 объекта, торгующих в розницу алкогольной продукцией. Нарушения требований законодательства были выявлены на 332 из них.

«Всего по показателям качества и безопасности в 2019 году исследовано 370 проб алкогольной продукции, из них которых 0,8 процента не отвечали требованиям Технического регламента Таможенного Союза, — сообщили в Роспотребнадзоре. — В ходе надзорных мероприятий было проинспектировано 79660 литров алкогольной продукции на соответствие требованиям, предъявляемым к этикетке, маркировке, акцизным маркам. Приостановлена реализация 360 литров».

По итогам проверок к административной ответственности было привлечено 387 виновных лиц. По решению суда конфисковано 52 партии алкогольной продукции.

ИА «Орелград»