Орловцам рассказали, как уберечься от краж

27.11.2019 | 16:00 Новости, Общество

Полицейские провели необычный профилактический рейд.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, необычный профилактический рейд прошел на территории Орловского района. В нем приняли участие сотрудники различных подразделений, в частности, участковые и сотрудники патрульно-постовой службы. Рейды прошли в поселке Знаменка, а также в селах Старцево, Жилина и Плещеево.

Сообщается, что полицейские рассказали местным жителям, как уберечь свое имущество от краж. Он не только провели профилактические беседы, но и роздали памятки. Помимо полезных советов, в этих листовках указаны контактные данные, при помощи которых можно сообщить о краже. Беседы также были проведены с местными торговцами.

«Стражи правопорядка напомнили гражданам о том, как обезопасить имущество от краж, указывали на ошибки владельцев, которыми пользуются злоумышленники для проникновения в жилища, хозяйственные постройки, — уточнили в ОМВД России по Орловскому району. —

Также полицейские порекомендовали местным жителям и работникам сферы торговли не оставлять без присмотра в общественных местах ручную кладь, сотовые телефон и другое ценное имущество, которое может вызвать интерес злоумышленников».

ИА «Орелград»

 

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