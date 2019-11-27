Орловской молодежи предлагают поночевать в землянках

Чтобы лучше понять горести войны.

В Орле прошел молодежный патриотический форум «Память говорит».В областной центр приехали представители молодежный парламентов и палат – делегации из Брянской, Калужской Курской, Московской, Нижегородской, Смоленской и Тамбовской областей.

Депутаты Госдумы РФ Ольга Пилипенко и Николай Земцов, помощник председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко Виктор Конопацкий, председатель молодёжного парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева, депутаты регионального парламента обсудили различные патриотические проекты, систему образования в Орловской области.

Участники форума отметили, что результаты опроса молодых людей на знание основных вех ВОВ показали плачевные результаты. Депутаты пришли к выводу, что необходимо вызвать у молодых людей интерес к событиям тех лет. Современным молодым людям, по словам депутатов, трудно представить и понять события военных лет.

«Говорить о войне с ними нужно «эмоциями» и «наглядными примерами». Например, предложить постоять под проливным дождём 10 часов или переночевать в землянке в 20-градусный мороз», — предложили участники.

«Отрадно отметить, что в Орловской области действует закон, который регулирует поисковую деятельность. Есть множество регионов, включая Московскую область, где подобного закона нет и это, в свою очередь, вносит определённые ограничения в данный вид деятельности, который очень важен для сохранения истории», — заметил Виктор Конопацкий.

После всех обсуждений молодые парламентарии проголосовали «за» совместную съёмку фильма о ветеранах и детях Великой Отечественной войны «Память говорит» к 75-летию Победы.

ИА «Орелград»