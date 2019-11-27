Почетный гражданин Орла остался без Европы

27.11.2019 | 11:00 Новости, Спорт

Команда Юрия Семина неожиданно проиграла дома «Байеру».

В отсутствии в Орловской области профессионального футбола местным поклонникам этой игры остается лишь пристально следить за карьерой орловских футболистов. Один из самых известных представителей нашего города в этой сфере – Юрий Семин.

Напомним, семья Юрия Павловича переехала в Орел в 1950 году и именно в орловском «Спартаке» начинал он свою футбольную карьеру.

В последние годы Юрий Семин тренирует столичный клуб «Локомотив». Накануне эта команда встретилась на своем поле с немецким «Байером» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Наш коллектив устраивал любой положительный результат, даже ничья. Это открыло бы «Локомотиву» путь в весеннюю стадию еврокубков.

Увы, команда под руководством почетного гражданина Орла потерпела в чем-то неожиданное поражение. Гости отличились по разу в каждом тайме, а столичные футболисты не смогли реализовать ни одного своего момента. Итог – 0:2 в пользу «Байера». Это поражение поставило крест на надеждах столичных футболистов на продолжении борьбы за какой-либо из европейских кубков.

Таким образом, почетный гражданин Орла Юрий Семин остался без европейской весны.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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