В Орле бывшего главврача отдали под суд за борьбу с гепатитом

«Это месть власти? Нет, это позор власти!» — констатировала депутат областного совета Валентина Остроушко.

Походы по граблям стали любимым занятием департамента здравоохранения Орловской области с приходом Ивана Залогина. Рассказывать, в очередной раз, о «талантах» гостя из Белгорода становится даже интересно. А ведь где-то есть нормальные управленцы!

Как сообщает Валентина Остроушко, на днях в Советском районном суде началось рассмотрение гражданского дела в отношение Натальи Петиной.

Вот что пишет депутат облсовета о происходящем в суде:

«Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Орловской области вынес постановление о назначении административного наказания по существу за то, что она предотвратила распространение гепатита А на территории Советского района Орла. Абсурд зашкаливает… У администрации губернатора Клычкова было три представителя в суде.

Петина представляла свои интересы сама. Один из представителей в суде заявил, что они сделали запрос в Роспотребнадзор, который дал ответ, что ОЧАГОВ заболевания на тот момент в Орле не было… При этом сами представители высшей власти подтвердили тот факт, что СЛУЧАЙ заболевания был, с заболевшим контактировали люди… Даже судья удивился: какая разница — очаг или случай, люди всё равно нуждались в вакцинации…

Другое дело, что теперь, узнав о странной позиции высшей власти региона, другие главврачи призадумаются: предупреждать распространение инфекционного заболевания или ждать, когда появится очаг и только тогда выделять деньги на вакцинацию населения. В каком случае главврач будет наказан на меньшую сумму?».

За то, что Петина предотвратила распространение гепатита А, по мнению администрации Клычкова, она должна быть оштрафована на 20 тысяч рублей. Есть и еще одна административка в её адрес от администрации губернатора на сумму 30 тысяч рублей.

«Я думаю, что всё гораздо проще: она выиграла процесс по отмене незаконного постановления о её увольнении у Клычкова (губернатор и председатель правительства) и Залогина (руководитель департамента здравоохранения Орловской области), ей выплачена компенсация — 241 тысяча рублей… Эти деньги вернёшь другим способом, предупредили её по-тихому, через такие административные дела, придираться будем ко всему… Может, это кто-то придумал, но уж очень похоже…

Это месть власти? Нет, это позор власти. Они (Клычков и его команда) не могут достойно проигрывать… Они превращают регион в территорию абсурда…

А тем временем прокуратура области принесла протесты на два административных наказания Петиной, в течение 10 дней администрация области должна или отклонить протесты, или признать наказания Петиной незаконными и отменить их… Губернатор уже отклонял протест прокуратуры на увольнение Петиной, и тогда они вместе пошли в суд, в суде победили…

Губернатор проиграл.

И всё повторится сначала?»

ИА «Орелград»