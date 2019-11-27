В Орле итоговые сочинения впервые проверят независимые эксперты

Специалисты департамента образования раскрыли некоторые тайны.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, на базе этого учреждения прошло совещание с муниципальными координаторами, ответственными за проведение государственной итоговой аттестации. Его провела Наталья Мартынова, заместитель начальника областного управления общего образования.

«В этом году итоговые сочинения (изложения) будут проверять не школьные, а муниципальные комиссии, — рассказала она. — Впервые в состав таких комиссий направляются независимые эксперты. Мы надеемся, что эти меры повысят качество проверки работ наших одиннадцатиклассников».

По словам Светланы Тихоновской, главы отдела обеспечения ГИА, итоговое сочинение выпускники будут писать 4 декабря 2019 года. Еще две попытки будут предоставлены в 2020 году – 5 февраля и 6 мая. На написание участникам отведут 3 часа 55 минут. Темы станут известны за 15 минут до начала испытания.

«При проведении сочинения (изложения) нет тех мер контроля, которые используются на ЕГЭ. Но руководителям школ необходимо помнить, что объективность проведения государственных экзаменов начинается с объективного проведения сочинения», — отметила Светлана Тихоновская.

Татьяна Шапеева, главный инженер отдела обеспечения ГИА, рассказала, что итоговое сочинение напишут 3166 участников, а итоговое изложение – 52. Кроме того, в Орловской области есть один выпускник, который уже имеет действующий зачет по итоговому сочинению.

Отметим, что один пункт написания итогового изложения будет организован при следственном изоляторе в Орле, еще три пункта – при школах, действующих при исправительных колониях в Ливнах, Нарышкино и Шахово.

ИА «Орелград»