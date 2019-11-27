В Орле водители маршруток игнорировали пассажиров

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Город Орел» орловец выложил пост, в котором рассказал, что накануне, 26 ноября, он простоял на остановке автовокзала свыше 30 минут, так и не дождавшись маршрутки.

«Три автобуса захлопывали двери перед носом или кричали, что никого не берут. Позвонил перевозчику по указанному в салоне номеру. На вопрос, как будет решаться данная проблема, услышал ответ: «ну вы потрудитесь там, позвоните кому-то». При этом, на конечной остановке стоят два автобуса. На третьем я приехал. Т.е. люди не могут уехать в городе, а у них святой «график»», — написал орловец в тексте (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

В комментариях пользователей сей факт очень возмутил.

«В Москве стараются сделать путь короче и без пересадок. А у нас наоборот. Чтобы доехать с Ботаники до микрона надо будет две пересадки делать? У нас миллионеры на работу в маршрутках добираются?»

«Пускать больше маршруток по городу мы конечно же не будем»

«Очередная показуха заботы о нашей безопасности оборачивается опозданиями на работу и в институты»

«Спасибо городским властям. Всё подводят к решению намеченного плана с короткими маршрутами хабами и вообще урезанием количества транспорта. Какой-то идиот им это предложил, все похлопали в ладоши, а страдают как всегда простые люди», — пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.) .

Администрация Орла поспешила ответить на пост, объяснив, что сотрудники ГИБДД проводили рейд. Проверяли, как водители соблюдают требования вместимости общественного транспорта.

Орловцы также сообщили, что 26 ноября на линию не вышли маршрутки №16.

ИА «Орелград»