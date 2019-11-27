В орловских колониях побывали наблюдатели

Общественники оценили условия содержания заключенных.

Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, члены региональной наблюдательной комиссии посетили сразу два режимных учреждения. Они побывали в колонии-поселении №3 и женской исправительной колонии №6, которые расположены на территории Кромского района.

Наблюдатели осмотрели столовые, медицинскую часть, банно-прачечный комбинат, отряды и так называемые запираемые помещения. Кроме того, они провели прием осужденных по личным вопросам.

«Объектами наиболее пристального внимания членов ОНК стали залы для приема пищи, помещения для хранения продуктов, холодильники, варочные цеха и пекарня», — отметили в пресс-службе управления ФСИН.

Сообщается, что наблюдатели остались довольны увиденным. Они отметили «чистоту и порядок в помещениях, разнообразие приготовляемых блюд». Впрочем, общественники не удержались и все-таки дали руководству колоний «рекомендации по улучшению условий материально-бытового обеспечения».

ИА «Орелград»