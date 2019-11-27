В Орловской области 8 сел попали в угрожаемую зону

27.11.2019 | 10:30 Новости, Общество

Власти ввели ограничительные мероприятия в Корсаковском районе.

Губернатор Орловской области издал очередной указ о введении ограничительный мероприятий на территории Корсаковского района. Напомним, ранее там были зарегистрированы два очага африканской чумы свиней. Смертельно опасный вирус был обнаружен у диких кабанов.

Очередной случай АЧС также был зафиксирован в Корсаковском районе на территории охотничьего хозяйства общественной организации «Корсаковское районное общество охотников и рыболовов». Эпизоотический очаг заболевания находится в Спешневском сельском поселении.

Указом губернатора там введен карантин. Самые жесткие ограничения будут действовать в пределах первой угрожаемой зоны, расположенной в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага. В нее угодили сразу восемь населенных пунктов Корсаковского района: деревни Голянка, Образцово и Решетово, село Спешнево и поселки Александров, Шамов, Глинище и Гринев.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге африканской чумы свиней запрещен въезд и выезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации вируса, охота на дикого кабана, посещение территории посторонними, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.

Кроме того, Клычков запретил вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, реализацию свиней и продуктов, полученных от их убоя, закупку свиней у населения, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, аукционов и другое.

ИА «Орелград»

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