Коммунисты и «рыбаковцы» отказались повышать зарплаты учителям музыки

28.11.2019 | 13:27 Новости, Общество

Сегодня, 28 ноября, на очередной сессии горсовета народные избранники поддержали вопрос о повышении с 2020 года зарплат работникам учреждений допобразования Орла. 

Так, с нового года увеличение базовой единицы коснется педработников, медперсонала, руководителей муниципальных учреждений допобразования детей, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и служащих муниципальных бюджетных учреждений.

Депутаты горсовета Иван Дынкович, Евгений Прокопов (оба — КПРФ), Игорь Коновалов и Сергей Елесин (оба — сторонники депутата облсовета Виталия Рыбакова) отказались поддержать законопроект. Причины такого поступка неизвестны.

Впрочем, документ всё равно был принят — за него проголосовало большинство депутатов.

ИА «Орелград»

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