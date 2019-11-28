Коммунисты и «рыбаковцы» отказались повышать зарплаты учителям музыки

Сегодня, 28 ноября, на очередной сессии горсовета народные избранники поддержали вопрос о повышении с 2020 года зарплат работникам учреждений допобразования Орла.

Так, с нового года увеличение базовой единицы коснется педработников, медперсонала, руководителей муниципальных учреждений допобразования детей, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и служащих муниципальных бюджетных учреждений.

Депутаты горсовета Иван Дынкович, Евгений Прокопов (оба — КПРФ), Игорь Коновалов и Сергей Елесин (оба — сторонники депутата облсовета Виталия Рыбакова) отказались поддержать законопроект. Причины такого поступка неизвестны.

Впрочем, документ всё равно был принят — за него проголосовало большинство депутатов.

ИА «Орелград»