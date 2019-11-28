Облсуд оправдал Андрея Бочкова, убившего на улице девушку

28.11.2019 | 9:53 Новости, Общество

Орловский облсуд рассмотрел дело о побеге.

Орловский областной суд накануне, 27 ноября, рассмотрел в апелляции  уголовное дело в отношении Андрея Бочкова. Напомним, орловец в ноябре 2016 года прямо на улице забил до смерти свою бывшую возлюбленную Яну Савчук. За это он получил 13 лет колонии.

Позже в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело – о побеге. По версии следствия, после вынесения обвинительного приговора Бочков пытался сбежать прямо из зала суда. Однако, по мнению Советского райсуда, он «хотел «скрыться» не от правосудия, а от объективов видеокамер журналистов в конвойном помещении».

Тогда подсудимый сам заявлял, что пытался выйти из клетки в «знак протеста против производства его видеосъемки в судебном заседании».

Рассмотрев все материалы дела, Советский районный суд оправдал Бочкова по делу о побеге.

Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором, обжаловала его и просила суд апелляционной инстанции направить уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда.

«Проанализировав собранные по делу доказательства, суд апелляционной инстанции не согласился  с доводами прокуратуры о том, что у Бочкова А.А. был именно умысел на побег из-под стражи», — сообщает пресс-служба облсуда.

В итоге приговор оставили без изменений.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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