Орловцы стали больше копить и меньше тратить

По состоянию на 1 ноября текущего года совокупный кредитный портфель Орловского филиала РСХБ составил порядка 9 млрд рублей, депозитный портфель — 18 млрд рублей.

С января Россельхозбанк профинансировал реальный сектор экономики региона на общую сумму 4,8 млрд рублей, из них порядка 50% (2,2 млрд рублей ) направлены на проведение сезонных работ в сфере АПК. Объем кредитования сезонных работ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. При этом 1,7 млрд рублей орловские аграрии получили по льготной процентной ставке до 5% годовых.

Объем привлеченных средств населения вырос с начала года на 13%, увеличившись до 10,5 млрд рублей. На текущий момент 46 тысяч человек разместили свои средства на счетах Орловского филиала РСХБ, при этом свыше 2600 вкладов — на сумму более 1 млн рублей.

Объем потребительского и ипотечного кредитования за 10 месяцев превысил 1,2 млрд рублей. Доля жилищных кредитов составила 37% от общего объема выдач, с помощью ипотечных кредитов Россельхозбанка купили новое жильё 311 орловских семей.

«Предложения РСХБ пользуются спросом у населения, поскольку Банк предлагает комфортные процентные ставки по кредитам, ипотечному кредитованию, вкладам, а также выгодные котировки обмена валют. Орловский филиал представлен в регионе четырьмя городскими точками и офисами в 13 районных центрах. В сентябре мы расширили операционный зал в филиале, увеличили штат специалистов, чтобы свести к минимуму время ожидания обслуживания», — рассказал директор Орловского филиала РСХБ Михаил Шихман.

АО «Россельхозбанк» входит в число наиболее крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности российских банков. Орловский филиал ведет деятельность в регионе с 2000 года. Кредитование предприятий с/х направленности по ставке до 5% годовых осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г.

ИА «Орелград»