Орловцы стали больше копить и меньше тратить

28.11.2019 | 14:38 Новости компаний, Рекомендуем

По состоянию на 1 ноября текущего года совокупный кредитный портфель Орловского филиала РСХБ составил порядка 9 млрд рублей, депозитный портфель  — 18 млрд рублей.

С января Россельхозбанк профинансировал реальный сектор экономики региона на общую сумму 4,8 млрд рублей, из них порядка 50% (2,2 млрд рублей ) направлены на проведение сезонных работ в сфере АПК.  Объем кредитования сезонных работ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. При этом 1,7 млрд рублей орловские аграрии получили по льготной процентной ставке до 5% годовых.

Объем привлеченных средств населения вырос с начала года на 13%, увеличившись до 10,5 млрд рублей. На текущий момент 46 тысяч человек разместили свои средства на счетах Орловского филиала РСХБ, при этом свыше 2600 вкладов — на сумму более 1 млн рублей.

Объем потребительского и ипотечного кредитования за 10 месяцев превысил 1,2 млрд рублей. Доля жилищных кредитов составила 37% от общего объема выдач, с помощью ипотечных кредитов Россельхозбанка купили новое жильё 311 орловских семей.

«Предложения РСХБ пользуются спросом у населения, поскольку Банк предлагает комфортные процентные ставки по кредитам, ипотечному кредитованию, вкладам, а также выгодные котировки обмена валют.  Орловский филиал представлен в регионе четырьмя городскими точками и офисами в 13 районных центрах. В сентябре мы расширили операционный зал в филиале, увеличили штат специалистов, чтобы свести к минимуму время ожидания обслуживания», — рассказал директор Орловского филиала РСХБ Михаил Шихман.

АО «Россельхозбанк» входит в число наиболее крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности российских банков. Орловский филиал ведет деятельность в регионе с 2000 года. Кредитование предприятий с/х направленности по ставке до 5% годовых осуществляется в соответствии с  Постановлением Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования