Орловец обворовал колонию и угодил в нее же

Дело о необычной краже рассмотрел суд в Ливнах.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда по уголовному делу о краже. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, который ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Последний раз он был условно-досрочно освобожден в конце 2017 года.

Вероятно, богатый опыт отсидки помог ему совершить новое преступление. Как следует из материалов, в июне этого года подсудимый проходил мимо стен исправительной колонии №2 строгого режима, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Преступный план созрел мгновенно. Он подошел к подсобке учреждения, огляделся вокруг и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, открыл окно. Кстати, оно было не заперто изнутри.

Из подсобки злоумышленник стянул триммер стоимостью чуть более 2,7 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления и распорядился похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании он полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»