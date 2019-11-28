Переписка с «Ахмедом» довела орловчанку до суда

28.11.2019 | 13:30 Новости, Происшествия

Девушка приобрела у человека с таким никнеймом наркотики.

Заводской районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы города Орла. Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта, наркотического средства в крупном размере. Как следует из материалов дела, орловчанка купила наркотик для личного потребления, «желая достичь состояния эйфории».

Сделка состоялась при помощи современных технологий. Девушка связалась с продавцом через мессенджер, установленный на мобильном телефоне. Она «приискала лицо, использующего никнейм «Ахмед». Переписка получилась насыщенной.

После получения денег, которые девушка перечислила через платежный терминал, «Ахмед» сообщил ей координаты места, где в тайнике был спрятан наркотик. Девушку задержали с поличным после того, как она опустошила тайник. У нее было изъято 2,86 грамма синтетического наркотика.

Свою вину она признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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