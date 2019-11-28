В Орле неадекватный мужчина порезал женщину

Злоумышленник напал на сожительницу во время застолья.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, было рассмотрено судом Заводского района. Перед ним предстал житель города Орла, который едва не зарезал свою любимую.

Как следует из материалов дела, подсудимый в своей квартире вместе с сожительницей распивал спиртное. Между ними вспыхнула ссора «на почве личных неприязненных отношений». Далее события развивались по популярному бытовому сценарию. Мужчина схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил им женщину в область груди.

К счастью, жизнь потерпевшей спасли медики. В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он даже подал ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Согласно заключению амбулаторной первичной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, у подсудимого были обнаружены признаки расстройства психики. Впрочем, как следует из заключения, их степень выражена не столь значительно и не лишает мужчину возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Эксперт пришел к выводу, что в момент совершения преступления подсудимый не «находился в состоянии аффекта или ином эмоциональном состоянии, связанном с юридически значимой ситуацией, которое оказало существенное влияние на его сознание и поведение».

Поэтому, несмотря на признаки расстройства психики, мужчину признали виновным и наказали лишением свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»