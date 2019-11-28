Застройщиков могут обязать меблировать квартиры в новостройках

В Министерстве строительства Российской Федерации работают над проектами поправок в нормативные акты, которые введут стандарт чистовой отделки и меблировки квартир в новостройках массового сегмента, сообщают «Известия». Эксперты отмечают плюсы инициативы и высказывают сомнения.

По статистике, около 40% застройщиков уже предлагают квартиры с готовой отделкой и меблировкой. Согласно данным 2019 года, каждая 20-я квартира в новостройках продается готовой к заселению. По расчетам компании ИКЕА, 20% новоселов в России хотели бы покупать меблированные квартиры.

Возможный перевод добровольного маркетингового хода в строительную норму для портала «Единый ресурс застройщиков» прокомментировала вице-президент по розничным продажам Группы ПСН Екатерина Тейн. Она подчеркнула, что в большинстве стран Европы жилье сразу сдается с отделкой.

«Как правило, покупка квартиры с готовой отделкой позволяет сэкономить не менее 25% на стоимости ремонта, — цитирует портал Екатерину Тейн. — Кроме того, есть возможность включить отделку от застройщика в ипотечное кредитование, то есть по низкой процентной ставке».

Глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли Александр Шестаков поделился прогнозом: стоимость квартир с отделкой и меблировкой в среднем увеличится на 3 — 4%. Член Совета Федерации Татьяна Гигель подчеркнула, что новый стандарт даст экономике новые официальные рабочие места, а покупателю – гарантию качества. Некоторые эксперты высказывают опасения относительно качества меблировки и возможности удовлетворить стандартом разнообразные эстетические пристрастия покупателей.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин считает, что отделка квартиры станет критерием стандартного жилья в России, но сегодня его внедрить легче всего в Москве, тогда как в регионах сделать это безболезненно может не получиться.

Отметим, крупнейший застройщик Орловской области «Орелстрой» давно и успешно реализует квартиры «под ключ». Прислушиваясь к мнению покупателей, идут вперед: на смену деревянным рамам пришли пластиковые стеклопакеты, к подбору цветовой гаммы квартир привлекают дизайнеров. В 2017 году предложена новая отделка класса «Комфорт». Она включает укладку ламината, отделку ванной комнаты, санузла и рабочего фартука на кухне керамической плиткой, обустройство лоджия. Кроме того, застройщик готов частично меблировать квартиры. Можно купить жилье с готовым кухонным гарнитуром и встроенной бытовой техникой. На выбор несколько цветовых решений, их демонстрируют в шоу-румах. В компании отмечают, что формат «Заезжай и живи», экономя силы, деньги и время, пришелся по вкусу орловским покупателям.