Брянцы остались без орловского жмыха

Десятки тонн жмыха были задержаны по пути из Орла в Брянск.

Из Орловской области пытались вывезти две партии жмыха без карантинного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники этого ведомства совместно с сотрудниками ГИБДД несли дежурство на передвижном посту на трассе Орел – Брянск.

Они остановили для проверки документов подозрительные грузовики. Оказалось, что из Орловской области в Брянскую везли две партии жмыха подсолнечного негранулированного – всего 48,2 тонны. Владельцами груза оказались физические лица. Карантинных сертификатов на жмых у них не было, что и стало главной претензией.

«Орловская область является карантинной фитосанитарной зоной по карантинным сорнякам: повилике полевой, амброзии полыннолистной и амброзии трехраздельной, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Действия физических лиц создают угрозу распространения на территории РФ опасных карантинных объектов».

В результате оба перевозчика были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»