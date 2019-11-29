Брянцы остались без орловского жмыха

29.11.2019 | 12:00 Новости, Общество

Десятки тонн жмыха были задержаны по пути из Орла в Брянск.

Из Орловской области пытались вывезти две партии жмыха без карантинного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники этого ведомства совместно с сотрудниками ГИБДД несли дежурство на передвижном посту на трассе Орел – Брянск.

Они остановили для проверки документов подозрительные грузовики. Оказалось, что из Орловской области в Брянскую везли две партии жмыха подсолнечного негранулированного – всего 48,2 тонны. Владельцами груза оказались физические лица. Карантинных сертификатов на жмых у них не было, что и стало главной претензией.

«Орловская область является карантинной фитосанитарной зоной по карантинным сорнякам: повилике полевой, амброзии полыннолистной и амброзии трехраздельной, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Действия физических лиц создают угрозу распространения на территории РФ опасных карантинных объектов».

В результате оба перевозчика были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования