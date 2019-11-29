Четыре человека пострадали в ДТП в Орле, включая двоих детей

29.11.2019 | 10:17 Новости, Происшествия

С места аварии пострадавших увезли в больницы.

ДТП произошло 28 ноября в 20:55. 32-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» ехал по улице Московской в сторону улицы Степана Разина и в районе дома № 31 при повороте налево влетел в автомобиль «Шевроле», водитель которой ехал прямо на улицу Герцена.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, в аварии пострадали четыре человека. 4-годовалую пассажирку «Рено» доставили в НКМЦ им.Круглой, как и 16-летнюю пассажирку «Шевроле». Врачи оказали детям медицинскую помощь и отпустили домой.

43-летнюю пассажирку «Шевроле»  с места ДТП доставили в больницу им.Семашко. Женщина получила незначительные травмы, так как обошлось без госпитализации.

В 23:45 за медицинской помощью в больницу им.Семашко обратилась еще одна пассажирка «Шевроле». После осмотра врачи отпустили 24-летнюю девушку домой.

ИА «Орелград»

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