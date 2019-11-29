Чиновники и депутаты решили избавиться от «Орел-Отеля»

Акции муниципального предприятия включены в план приватизации.

Депутаты горсовета утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества Орла на 2020 год. Как сообщили в пресс-службе парламента, администрация города предложила включить в него 37 объектов недвижимости, которые не удалось продать в 2019 году.

Причем два из них – это объекты культурного наследия, приватизация которых «возможна только путем продажи на конкурсе». Особое внимание было уделено приватизации АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».

Напомним, это уже не первая попытка пустить с молотка это предприятие. Впервые его включили в план приватизации еще в 2018 году. А совсем недавно УМИЗ выставило на торги 25 процентов акций этого общества, оценив их в 273 миллиона рублей. Кстати, аукцион назначен на 6 декабря.

В план приватизации на 2020 год чиновники предложили включить оставшиеся 75 процентов акций. Их рыночная стоимость, согласно данным мэрии, составляет чуть менее 820 миллионов рублей. Включение акций в план приватизации чиновники и депутаты связали с тем, что «у КСП был ряд замечаний».

«Пакет акций гостиничного комплекса «Орел-Отель» необходимо реализовать, так как он не является имуществом, предназначенным для решения вопросов местного значения, и городская казна получает небольшой объем доходов по дивидендам от этого общества», — такое объяснение дала парламентская пресс-служба.

ИА «Орелград»