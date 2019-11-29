Эксперты рассказали, как сделать свой магазин заметнее

Сегодня в погоне за тем, чтобы выделиться из толпы, многие владельцы магазинов заказывают яркие вывески и объемные конструкции. Броские и оригинальные. Но как быть, когда хочется привлечь покупателя акцией или сообщить о новом поступлении. Не переделывать же каждый раз аншлаг?

Именно для таких ситуаций придумали бегущую строку на светящемся табло. Заказать такую конструкцию в Санкт-Петербурге можно прямо от производителя на сайте adv-f1.ru/. Здесь предлагают табло трех типов: в один цвет – монохромная бегущая строка. Табло с двухцветными светодиодами. И полноцветная бегущая строка. Сегодня электронная бегущая строка — востребованный формат.

Как правило, заказчики подобных конструкций – это ночные клубы, мойки, супермаркеты и туристические компании. Кто пробовал, тот знает, что такая вывеска способна существенно увеличить объемы продаж. Причем, чем она ярче и привлекательнее, тем больше покупателей она притягивает.

Сама по себе, строка представляет собой электронное устройство, состоящее из светодиодных модулей. Модули помещаются в короб, имеющий прямоугольную форму. Преимущественно расстояние между диодами составляет 10 мм, пиксель 10 или Р10. Также могут использоваться пиксели от 1.6 мм до 16 мм.

Есть возможность производства табло в несколько строк и регулировать скорость движения строки. Конечная стоимость будет зависеть от различных параметров, но в любом случае она будет доступной.

Бегущая строка на светящемся табло – это эффектно, эффективно и недорого. Причем эксплуатировать конструкцию можно при температуре от -20 до +55 градусов. Короба защищены от влаги и пыли, а при аварийном отключении питания в памяти табло сохранится вся необходимая информация.

Бегущая строка на светящемся табло – это эффектно, эффективно и недорого. Причем эксплуатировать конструкцию можно при температуре от -20 до +55 градусов. Короба защищены от влаги и пыли, а при аварийном отключении питания в памяти табло сохранится вся необходимая информация.

Просто определитесь с тем, что вы хотите и заказывайте напрямую у производителя adv-f1.ru/ любое табло.