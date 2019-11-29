Ищем игры на Андроид: где собрано лучшее?

Интерес людей к разного рода видеоиграм стремительно растет, а происходит это в первую очередь из-за того, что все более широкий круг людей видит смысл в том, чтобы с их помощью проводить свое свободное время. На радость всех тех, кто любит играть только в действительно качественные видеоигры, теперь на мобильных устройствах и планшетных компьютерах можно играть в такой хит от игровой студии Rockstar Games, как Grand Theft Auto V. Подробнее о топе игр на Android можно узнать на сайте https://android-igry.ru/luchshie-igry-na-android/.

Данная видеоигра была изначально выпущена еще в 2013 года. С самого первого дня с момента своего релиза она была доступна исключительно для игровых консолей, а затем ее сделали доступной для компьютеров, передает aKKet. Теперь же играть в нее могут владельцы каких-либо гаджетов на Android и iOS, то есть максимально широкий круг людей, ведь мобильные устройства под управлением этой операционной системы пользуются среди пользователей крайне большой популярностью. Видеоигра GTA V в полной мере адаптирована под управление при помощи сенсорного экрана, благодаря чему можно легко и просто без лишних вспомогательных устройств управлять всем происходящим, однако для повышенного комфорта управления можно подключить геймпад, совместимый с операционной системой для смартфонов и планшетов.

Играть можно как в однопользовательскую компанию Grand Theft Auto V, причем без ограничений, так и в мультиплеер GTA Online, благодаря чему можно мериться силами с другими игроками прямо со смартфона или планшета, находясь при этом в любом удобном месте. Пока что сама игровая студия Rockstar Games не решилась на то, чтобы портировать данную видеоигру на мобильные операционные системы, и именно поэтому взять эту ситуацию в свои руки посчитала необходимым компания Valve. Так, она запустила специальную версию технологии под названием Steam Link Anywhere, которая не имеет аналогов.

На гаджет под управлением Android или iOS нужно установить приложение Steam Link, доступное в Google Play и App Store. После этого нужно следовать инструкциям на экране, запустив скаченное ПО. Если кратно, то видеоигра запускается локально на компьютере, который в режиме реального времени передает всю картинку на телефон или планшет, владелец которого может управлять всем игровым процессом без задержек. Играть можно как в рамках одной сети Wi-Fi, так и через мобильный интернет из любой точки планеты. Все работает совершенно бесплатно, то есть платить деньги за что-либо не требуется. В настоящее время это единственная реальная возможность легко и просто играть в GTA V на мобильных устройствах, делая это не просто бесплатно, но еще и с сохранением всего своего игрового прогресса.