Новогодние елки в Орел привезут из Пермского края

Контролирующие органы начали подготовку к встрече торговцев.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям возьмет на особый контроль торговцев новогодними елками. Как сообщили в этом ведомстве, торговцам уже рекомендовано позаботиться о документах. У продавца обязательно должен быть договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий законность происхождения хвойных деревьев, а также, в случае необходимости, карантинный сертификат.

«Основными регионами поставок новогодних елей и сосен на орловские рынки являются Брянская, Калужская и Пензенская области, а также Пермский край, в которых установлен карантин по вредителям леса, — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

— Вместе с приезжими хвойными «красавицами» из этих регионов на территорию нашей области могут мигрировать и карантинные вредители, что в свою очередь, может привести к их распространению на свободных территориях и способствовать повреждению лесных насаждений».

Специалисты отмечают, что «опасные» леса имеются и в самой Орловской области. Так, в Хотынецком, Знаменском, Дмитровском и Корсаковском районах установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям хвойных пород: жукам из рода усачей. Поэтому вывоз елок и сосен из этих районов допускается только при наличии карантинного сертификата.

«За нарушение правил перевозки и реализации подкарантинной продукции, а также за отсутствие карантинного сертификата, предусмотрено административное наказание в виде штрафа», — предупредили в ТУ Россельхознадзора.

В декабре инспекторы этого ведомства проведут рейды по елочным базарам. Кроме того, они будут дежурить на дорогах региона на передвижных постах ДПС.

ИА «Орелград»