В Орле нашли места для складирования снега

Всего определили четыре площадки.

Администрация Орла накануне, 27 ноября, внесла изменения в постановление «Об утверждении мест складирования снега». Так, Спецавтобаза, ответственная за уборку улиц областного центра зимой, будет вывозить снег на четыре площадки.

В Заводском районе определили сразу две площадки:

на участке для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница

на территории аэропорта «Южный», на участке с твердым водонепроницаемым покрытием.

В Советском районе снег вывезут на участок, прилегающий к стадиону им. Ленина. Уточняется, что на этот объект будут вывозить снег, не загрязненный песко-соляной смесью с улицы и площади Ленина.

В Железнодорожном районе снег продолжат складировать на Залегощенском шоссе.

ИА «Орелград»