В Орле нашли места для складирования снега

Всего определили четыре площадки.
Администрация Орла накануне, 27 ноября, внесла изменения в постановление «Об утверждении мест складирования снега». Так, Спецавтобаза, ответственная за уборку улиц областного центра зимой, будет вывозить снег на четыре площадки.
В Заводском районе определили сразу две площадки:
- на участке для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница
- на территории аэропорта «Южный», на участке с твердым водонепроницаемым покрытием.
В Советском районе снег вывезут на участок, прилегающий к стадиону им. Ленина. Уточняется, что на этот объект будут вывозить снег, не загрязненный песко-соляной смесью с улицы и площади Ленина.
В Железнодорожном районе снег продолжат складировать на Залегощенском шоссе.
ИА «Орелград»