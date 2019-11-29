В Орле нашли места для складирования снега

29.11.2019 | 16:07 Новости, Общество

Всего определили четыре площадки.

Администрация Орла накануне, 27 ноября, внесла изменения в постановление «Об утверждении мест складирования снега». Так, Спецавтобаза, ответственная за уборку улиц областного центра зимой, будет вывозить снег на четыре площадки.

В Заводском районе определили сразу две площадки:

  • на участке для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница
  • на территории аэропорта «Южный», на участке с твердым водонепроницаемым покрытием.

В Советском районе снег вывезут на участок, прилегающий к стадиону им. Ленина. Уточняется, что на этот объект будут вывозить снег, не загрязненный песко-соляной смесью с улицы и площади Ленина.

В Железнодорожном районе снег продолжат складировать на Залегощенском шоссе.

ИА «Орелград»

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