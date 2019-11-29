В Орле проголосуют за благоустройство территорий

В следующую пятницу, 6 декабря, в областном центре стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в первую очередь в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии, поучаствовать в голосовании смогут граждане, достигшие 14 лет. При себе обязательно нужно иметь паспорт.

Выбор орловцы смогут сделать на восьми пунктах:

ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, 1);

Поликлиника №1 (ул. Гайдара, 36);

Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская, 261а);

Территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла- (ул. 1-я Посадская, 14);

КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17);

территориальное управление по Северному району администрации города Орла (Московское шоссе, 137);

Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31);

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Наугорское шоссе, 29).

Выбрать придется всего две территории из предложенных 19:

Бульвар Космонавтов; Территория по ул. Рощинской, находящаяся под спортивной площадкой дома №18 и расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес»; Парк Ботаника; Территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова; Сквер по ул. Ливенской; Парк Победы; Территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей имени Н.А. Семашко; Сквер Семьи; Территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова; Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулёзный диспансер»; Сквер напротив завода «Стекломаш»; Озеленение ул. Приборостроительная; Территория в районе школы №3 и детским садом №20 по ул. Льва Толстого; Сквер Комсомольский (2-й этап); Территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом №28; Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории); Набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста; Городской парк культуры и отдыха (2-й этап); Площадь Содружества (2-й этап);

Уточняется, что две выбранные общественные территории благоустроят за счет средств федерального бюджета.

Напомним, общественное обсуждение по выбору территорий проходило на сайте администрации Орла. Во втором этапе голосования выяснилось, что 14 общественных территорий набрали лишь 1 % по итогам первого этапа. Как выяснилось позже, интернет-пользователям предлагали голосовать за «определенные» общественные территории за некую плату.

ИА «Орелград»