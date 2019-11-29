В Орловской области завели 17 дел на «черных лесорубов»

Прокуратура проверила сферу заготовок и оборота древесины.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в регионе прошла проверка исполнения требований законодательства в сфере заготовок и оборота древесины. Согласно статистике, с начала 2018 года и по текущий момент правоохранительные органы возбудили 17 уголовных дел по фактам незаконных рубок, то есть по статье 260 УК РФ.

Семь уголовных дел суды уже рассмотрели и вынесли по ним обвинительные приговоры, а остальные 10 дел еще находятся в производстве. В качестве примера в прокуратуре привели приговор Покровского районного суда в отношении местных жителей Сергея Ратникова и Натальи Ющенко. Он уже вступил в законную силу.

Было установлено, что осужденные спилили в урочище «Сетеневский орешник» Глазуновского лесничества 15 ясеней и дубов. Разрешения на это у них не было. Спиленные стволы распилили на части, погрузили в трактор и отвезли домой к Ющенко.

Незаконно добытую древесину женщина использовала для строительства хозяйственной постройки. Общий размер причиненного государству ущерба превысил 110 тысяч рублей, то есть это крупный размер.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя — Орловского природоохранного межрайонного прокурора — о виновности Ющенко и Ратникова, — рассказали в прокуратуре региона. — Судом им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года».

Бензопилу, трактор и прицеп по решению суда были конфискованы и переданы в собственность государства. Кроме того, был удовлетворен иск природоохранного прокурора о взыскании с осужденных причиненного преступлением ущерба.

ИА «Орелград»