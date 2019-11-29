Валентина Остроушко назвала бюджет Орла недостоверным

По мнению депутата облсовета, бюджет не отражает реальную финансовую картину в регионе.

Сегодня, 29 ноября, на сессии облсовета в первом вопросе депутаты обсуждали бюджет Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Вопрос проблемный и острый.

Депутат Валентина Остроушко в своем выступление заявила о том, что уважает мнение своих избирателей. Бюджет региона, по ее словам, должен основываться на «принципе достоверности».

«Наш бюджет достоверным назвать нельзя, так как он не отражает реальной финансовой ситуации на Орловщине. На следующий год правительство этим бюджетом уменьшает дотации Орлу. В этом году на 350 млн руб, в следующем на 232 млн. Это при том, что на 95 % в учреждениях образования и культуры заблокированы счета. Пять лет назад такое невозможно было представить», — заметила Остроушко.

По ее словам, Орел стал единственным городом, в котором кредиторка по страховым взносам достигла 252 млн рублей.

«При такой картине исполнительная власть показывает нам бездефицитный бюджет. Сознательно уменьшает дотации городу и подводит его к банкротству. Вопрос только «Зачем?»Показывая бездефицитность областного бюджета, мы не получим деньги на сбалансированность. У нас же все хорошо. Голосовать за такой бюджет я не буду», — добавила представительница законодательной власти.

Отметим, за проект бюджета на сессии проголосовали 39 депутатов, 10 человек — против, воздержавшихся не было.

ИА «Орелград»