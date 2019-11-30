Двухколесные прогулки. В Москве запустили экскурсии на велосипедах

Консервативные экскурсии на автобусах уже давно потеряли свою актуальность. Туристы сегодня «избалованы» театрализованными представлениями и тематическими флешмобами. Именно для таких, искушенных, гостей столицы в Москве запустили двухколесные экскурсии – на велосипедах. Пример — по ссылке на сайте.

Такая форма знакомства с достопримечательностями златоглавой не только позволит ближе познакомиться со столицей, но и прокачать свою физическую форму. Длительность прогулки составляет 2,5 часа. За это время планируется объехать примерно 10 километров столицы и осмотреть ее «центральные точки».

При этом организаторы отмечают, что не стоит опасаться за свою физическую форму. Схема выстроена таким образом, чтобы туристический маршрут покорился даже самым неподготовленным. При этом все пути исследованы на безопасность и «проходимость».

В список мест, охваченных панорамной экскурсией входят Кремль, Храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного, Парк Зарядье и сталинские высотки. В маршрут туристической группы заложено пересечение Крымского Моста, парк «Музеон», одна из самых популярных улиц столицы Варварка, московская «Пизанская башня» и палаты бояр Романовых — место, где по преданию родился царь Михаил Федорович.

Отдельно внимание уделено инновационным пространствам современной столицы. Это парк «Зарядье» — точка сбора как российских, так и зарубежных туристов. В ходе велотура у участников также будет прекрасная возможность с ветерком прокатиться по набережной и насладиться лучшими видами.

Тур предполагает посещение всех основных смотровых площадок, в том числе на верхнем этаже Центрального детского магазина на Лубянке. Со всех, охваченных экскурсией, точек открывается великолепный вид на исторические части города. Приятным бонусом к прогулке станут новые знакомства с такими же активными и креативными туристами.

Велопрогулки проходят в столице каждую субботу в 12 часов дня с мая по сентябрь. На околозимние и зимние месяцы организаторы берут технический перерыв. Место встречи участников: пункт велопроката на Зубовском бульваре, сбор группы с 11.30 до 11.45. Для участия в велоэкскурсии необходима регистрация по тел. 8 926 945 40 48 (Whats App) или e-mail: infomvt@mail.ru. Стоимость прогулки за одного участника – 1000 рублей. Велосипед предоставляется.