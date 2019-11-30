Фестиваль пельменей: что интересного?

Свыше 200 кг пельменей съели южносахалинцы во время марафона «Пельмень и его друзья». Жители областной столицы отведали традиционные русские пельмени и вареники, восточные манты, итальянские равиоли и другие виды блюда.

Во время марафона «Пельмень и его друзья» жители Южно-Сахалинска съели уже более 200 кг пельменей. Известное и любимое блюдо во многих странах для горожан приготовили шеф-повара из 12 заведений общественного питания, участвующих в гастрономическом фестивале.

К слову, компания «Пельменики» поставляет пельмени ручной лепки с широким ассортиментом начинок: мясные, рыбные, вегетарианские, складкие. На данный момент доступно более 30 вариантов начинок – и эта линейка постоянно пополняется. Наша основная цель – изготовление пельменей наивысшего качества, с отличным вкусом. Подробнее — на сайте: pelmeni.ru.com/blog/proizvodstvo-pelmenej-ruchnoj-lepki-v-moskve.

В рамках фестиваля «Пельмень и его друзья» южносахалинцы до 14 декабря могут попробовать интересные варианты как традиционных русских пельменей и вареников, так и восточных мантов, итальянских равиоли, грузинских хинкали, японских гедза, паназиатских димсамов по цене, не превышающей 350 рублей. Перечень участников и меню представлены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе, посвященном гастрономическому марафону «Пельмень и его друзья».

Фестиваль «Пельмень и его друзья» вдохновил команды на несколько видов равиоли ручной лепки. Разрабатывая рецептуру, повара ресторанов позаботились как о вкусной начинке, так и о составе самого теста, куда вошли шпинат, куркума, паприка. Эти натуральные ингредиенты не только полезны, но и позволяют придать равиоли красочный и нарядный вид. Всем подали линейку итальянских равиоли, где в каждом блюде сочетаются несколько ярких вкусов. Например, сладковатые морковные дополняют пикантные сырные, ароматные со шпинатом идут в паре с нежным сулугуни, а в равиоли с морепродуктами гармонируют филе палтуса, креветка и кальмар. К каждому гастрономическому ансамблю подаются авторские соусы: сливочно-брусничный, острый с авокадо, освежающий с мятой.